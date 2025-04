Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo qaabilay Wakiilka Hay’adda Qaramada Midoobay ee xagga Cuntada iyo Beeraha (FAO)

Wakiilka FAO ayaa muujiyay sida ay diyaarka ugu yihiin in ay taageeraan ajendaha horumarineed ee ay leedahay Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in Shaqaalaha Hay’adda FAO ee Somaliland ay yihiin kuwo leh xirfad iyo aqoon sare leh.