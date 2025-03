Madaxda midowga Yurub oo ka shiraya dagaalka Ukraine

“Golaha rabitaanka” oo laga wado gole reer Yurub u badan oo raba in qayb ka noqdaan xallinta arrinta Ukrayn oo uusan ku jirin Mareykanka – ayaa isku dayaya in ay heshiis ka gaaraan taageerooyinka Yurub iyo dalal kale ay bixiyaan si loo ilaalin karo xabbad-joojin la gaadho mustaqbalka, haddii la isku raaco.

Starmer waxaa la filayaa in uu kulankan ka sheego in “Yurub ay isu diyaarinayso” si ay u difaacdo mustaqbalka Ukraine, iyo in “Putin looga baahan yahay in uu muujiyo in qorshaha uu qayb ka yahay.