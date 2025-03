Britain oo cunaqabataynta ka qaaday Suuriya

Britain ayaa Khamiistii ka qaaday cunaqabatayn ay hore u saartay 24 hay’adood oo Suuriya ah intii uu xukunka hayay hoggaamiyihii hore Bashaar al-Asad.

Dowladda Britain ayaa bishii hore sheegtay in tallaabadaasi ay ka dambeysay ka dib markii hoggaamiyeyaasha cusub ee Suuriya, oo ah jabhado hore u riday xukunkii Asad, ay raadiyeen in ay ku qanciyaan dalalka reer Galbeedka in ay ka tanaasulayaan asalkoodii Jihaadka.

Qaybaha cunaqabataynta laga qaaday waxaa ka mid ah shirkadaha tamarta, gaaska, beeraha, gaadiidka, iyo maaliyadda, iyadoo boqolaal cunaqabatayn ah ay weli saaran yihiin hay’ado iyo shakhsiyaad.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suuriya ayaa bayaan ay soo saartay ku soo dhaweysay go’aanka Britain kuna tilmaantay tallaabo la hubo oo dadka Suuriya ka caawin doonta sidii ay u heli lahaayeen gargaar ay aad ugu baahan yihiin, isla markaana gacan ka geysaneysa hannaanka soo kabashada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Suuriya.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Britain, Stephen Doughty, ayaa bishii hore sheegay in isbeddel kasta oo lagu sameeyo cunaqabataynta looga dan leeyahay in lagu taageero dadka Suuriya dib u dhiska dalkooda iyo horumarinta amniga iyo xasilloonida.

Laakiin Stephen Doughty wuxuu sheegay in dowladda Britain ay weli ka go’an tahay in ay Bashaar al-Asad iyo kuwii la soo shaqeeyay kula xisaabtanto falalka ka dhanka ah dadka Suuriya.