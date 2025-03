Trump oo u hanjabay kooxda Xamaas hadii ay siideyn weydo lahaystayaasha

Arrintan ayaa timid ka dib markii Israa’iil iyo Washington ay diideen hindise ay Masar hormuudka ka tahay oo ku aaddan mustaqbalka Gaza, iyagoo sheegay in ay ku guuldareysteen in ay wax ka qabtaan xaqiiqada ka jirta dhulkaas. Isagoo ka hadlayay markii uu xafiiska la wareegay abaanduulaha ciidamaad qalabka side ee Israa’iiil , Mr Netanyahu ayaa sheegay in Israa’iil ay tahay inay si buuxda u gaarto ujeeddooyinkeeda.