Madaxweyne Xasan Sheikh oo wacad ku maray in Soomaaliya ay ku adkaan doonto dagaalka kooxaha Shabaab iyo Daacish

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wacad ku maray inuu ka adkaan doono kooxaha argagixisada caalamiga ah ee ku sugan Soomaaliya.

Wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la tayeeyo kaabayaasha adeegga caafimaadka si loo daweeyo askarta ku dhaawacantay dagaalka lagula jiro kooxda xiriirka la leh al-Qaacida ee al-Shabaab iyo kooxda argagixisada Daacish (Daacish).

Isagoo ka hadlayay furitaanka Isbitaalka cusub ee Hodan ee caasimadda Muqdisho Isniintii, waxa uu sidoo kale bogaadiyay weerarkii ugu dambeeyay ee Mareykanka uu ku bartilmaameedsaday Daacish ee ku sugan waqooyiga dalka ee maamul goboleedka Puntland, wuxuuna dib u xaqiijiyay iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada.

Waxa uu sheegay in tallaabada uu qaaday maamulka Trump ay muujineyso go’aannada la wadaago ee lagu cirib tirayo khataraha nabadda iyo in la xaqiijiyo in Soomaaliya ay weli ka madax bannaan tahay meelaha ay argagixisada ku nabad galaan.

Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa Isniintii sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen Soomaaliya todobaadkii hore lagu bartilmaameedsaday argagixisada Daacish, laguna dilay labo argagixiso. Waa duqeymihii saddexaad ee Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya muddo labo bilood gudahood ah.