Kooxda fallaagada bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo xabad joojin ku dhawaaqday

Bayaan ay soo saareen fallaagada M23 ayay ku sheegeen in ay u sababeeyeen arrimo baniโ€™aadanimo.

Kooxda ayaa horey ugu hanjabtay in ay weerari doonaan meelo ak baxsan Goma sida xaasimada Kinshasa.

Waddamada G 7 iyo Midowga Yurub ayaa hadda si kulul u cambaareeyay weerarka ay Rwanda taageerto, waxayna ku baaqeen wadahadal nabadeed. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sagaal boqol oo meyd ah laga soo aruuriyay waddooyinka magaalada Goma oo fallaagada ay qabsadeen todobaadkii hore.

Isbaheysiga fallaagada oo ay ku jiraan M23 ayaa sheegay in aysan dooneyn in ay dhul kale qabsadaan.Waxa ay ku eedaysay milatariga Congo in ay dadka laayeen markii ay diyaarado u adeegsanayeen duqeymo ay ku weerareen meelaha ay haystaan.