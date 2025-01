Trump “Masar iyo Jordan, kaalaya Falastiiniyiinta ka rara Qasa”

Mar uu telefoonka kula hadlay, ayuu Mr Trump sheegay in Boqorka Jordan Boqor Cabdalla uu ku yiri: “Waxaan jeclaan lahaa inaad qaadataan in badan, sababtoo ah waxaan haatan eegayaa Qasa gebi ahaanteed waana meel qasan, dhabtii waa meel qasan.” Wuxuu sheegay inuu qorsheynayo in codsi kaa la mid ah uu u diro madaxweynaha Masar.