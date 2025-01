MadaxweynahaKuuriyada Koonfureed oo xabsiga loo taxaabay

Yoon ayaa wajahayay eedeymo la xirriira kacdoon shacab, kadib isku dayaygiisii in dalka uu ku soo rogo xukun milatari. Yoon oo haatan ku sugan xafiiska baarista musuqmaasuqa (CIO) ayaa sheegay inuu ogolaaday in su’aalo la weydiiyo.

Bayaan ka soo baxay madaxweynaha ayaa lagu sheegay in uu go’aansaday in uu is dhiibo si uusan ‘dhiig u daadan’, inkastoo aysan la macno ahayn in uu aqbalay baaritaanka.