Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Tababar u furay golaha wasiirrada ee cusub.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo madasha lagu tababarayo xubnaha golaha wasiirrada ee cusub ka jeediyey khudbad salka ku haysa muhiimadda tababarka iyo natiijada ay tahay inay kasoo baxdo, ayaa ugu horrayn sharraxay sida ay muhiimka u tahay in koox kasta oo masuuliyadad-wadareed lihi u yeelato bar-bilow iyo sees ay shaqadeeda ku ibo furto.

Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi isaga oo ka hadlaya muhiimadda ay uu tababarkani u leeyahay xukuumadda waxa uu yidhi, “Si loo abuuro bar-bilowga ay tahay in dhammaan kooxdu ay iskala jaanqaaddo, loona helo iskaashiga, wada shaqaynta iyo fahamka shaqo ee lagama maarmaanka u ah guusha, kulankiinani arrintaas ayaa uu la xidhiidhaa, wuxuu abuurayaa isfahamkii shaqo, waxaanu sees u noqonayaa dadaalka aynnu doonayno in masuul kastaa uu buuxiyo kaalintiisa, kana soo baxo masuuliyadda laga sugayo, si loo gaadho yoolka guud ee Qaranka.”

Natiijada la filayo inay soo baxdo marka uu tababarku dhammaado, ayuu madaxweynuhu ka hadlay, waxana uu yidhi, “Ujeeddada aynnu ka leenahayna waa in aynnu kala tagno innaga oo isla fahanay xaaladda maanta ee Qaranka iyo halka ay tahay in loo dhaqaaqayo,” ayuu yidhi Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro.

Dhinaca kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), waxa uu ka hadlay dhibaatadii ka dhacday deegaanka Dacawaley ee lagu laayey dadka shacabka ah, waxana uu hoosta ka xariiqay inay dedaallada dhibtaas lagu deminayaa meel fiican marayaan, isaga oo tacsi u diray dadkii dhacdadaas ku geeriyooday, kuwa ku dhaawacmayna u duceeyey, waxana uu yidhi, “Meel fiican ayey marayaan dadaallada aynu dhibaatadaas xalkeeda ugu jirnaa, in sha Allaahna guul ayaa ay ku dhammaan doonaan. Waan ka xunnahay dhibaatadaas dhacday, waajibka ugu weyn ee yaallaana waa in khasaaraha halka ugu yar ee suurtagal ah aynnu ku joojinno, kana hortago in dhibtu soo noqoto. “