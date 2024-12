Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland Oo Yeeshay fadhigoodii 2aad iyo Nuxurka Ka Soo Baxay

Fadhigii 002-aad ee Golaha Wasiirrada oo uu Shir-gudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo uu wehelinayo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland ayaa galabta 2:00-dii duhurnimo ka furmay Xarunta Madaxtooyada Qaranka.

Waxa xusid mudan in Shirka Golaha Wasiirradda loo bedelay gelinka dambe (2:00 pm ilaa 5:00pm), taasi oo ay macnaheedu tahay in Wasiiradu ay gelinka hore ummadda u shaqeeyaan, gelinka dambena ay ka soo qayb galaan Shirka. Aayado Qur’aan ah ka dib, Madaxweynuhu wuxuu dib-u-milicsi ku sameeyey arrimihii lagu balamay fadhigii 1aad iyo waxa kafulay. Intaa kadib, Madaxweynuhu wuxuu Wasiirrada ka dalbaday in ay mid mid uga war bixiyaan qaabka ay ula wareegeen Wasaaradaha. Dhammaan Wasiiradu waxay sheegeen in muddadii loo qabtay ay kula wareegeen Wasaaradaha, marka laga reebo Wasaaradda dib-u-dejinta iyo Arrimaha Bani-aadamnimada ee Jamhuuriyadda Somaliland, (oo hore loo odhan jiray Hay’adda, Qoxootiga Qaranka iyo Barakacayaasha).

Ugu horayn, Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Somaliland, oo golaha la wadaagay xaaladda dhaqaale ee dalka iyo dardargelinta dakhli ururinta Qaranka, Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Difaaca ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa isna Golaha warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee shaqaaqooyinkii magaalada Ceerigaabo dhexdeeda ka dhacay. Wasiirku waxa uu sheegay in guud ahanba uu dalku yahay amaan, laakiinse loo baahan yahay taxadir iyo feejignaan.

Sidoo kale waxa isna Amniga Gudaha ka war bixiyey Wasiirka Amniga Gudaha oo sheegay in guud ahaanba dalku uu nabad yahay, laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay in Difaaca Dalka Jamhuuriyadda Somaliland yahay waajib Qaran.

Dhinaca kale, Garyaqaanka Guud ee Qaranka ayaa Golaha Wasiirrada u faah-faahiyey Xeer Lr.71/2015 oo khuseeya Wax-ka-bedelka iyo Kaabista Xeer Nidaamka kala xadaynta Xukuumadda iyo Hay’adaha Madaxa-banaan, taasoo ay Goluhu ka yeesheen dood dheer.

Intaa ka dib, waxa Golaha si kooban ula hadlay Wasiirka Madaxtooyada oo ka hadlay Hawlaha Hortabinta leh 100 maalmood ee u horeeya Muddo Xileedka Xukuumadda uu gadhwadeenka ka yahay Madaxwayne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi.

Ugu Danbayntii Madaxweynuhu waxa uu Golaha la wadaagay in isaga iyo ku xigeenkiisaba loo dhaariyey in ay difaacaan dalka, dadka iyo diintaba. Madaxweynuhu wuxuu Golaha u sheegay in Xukuumadiisu ay mudnaanta 1aad siinayso wada hadal, nabad iyo walaalnimo ay ku wada noolaadaan dhammaan bulshada Somaliland; balse in ay Xukuumaddiisa ka go’an tahay Difaaca Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, goor kasta iyo goob kasta.

ALLAA MAHAD LEH

Mudane Xuseen Aadan Cige (Deyr)

Af-hayeenka Madaxweynaha JSL. Was