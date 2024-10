Ingiriiska: Iran waa in aysan ka jawaabin duqaymaha Israa’iil

Ra’iisul Wasaaraha oo shir jaraa’id ku qabtay Samoa ayaa yiri: “Waxaan cadeynayaa in Israa’iil ay xaq u leedahay in ay iska difaacdo gardarrada Iiraan, waxaana si si la mid ah u cadeynayaa in aan u baahannahay in aan ka fogaano colaad kale oo gobolka ka dhacda, waxaana ku boorrinayaa dhammaan dhinacyada in ay is-xakameeyaan.