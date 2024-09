Xisbullah oo xaqiijisay geerida hugaamiyahoodii

Warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan geerida hugaamiyihii Xisbullah Xasan Nasrullah, waxaana war ay barta Telegram ku soo daabaceen ururku ay ku xaqiijiyeen in hugaamiyahoodii uu geeriyooday.

Kooxda ayaa u muuqatay in ay xaqiijineyso in uu ku geeriyooday duqayn ka dhacday Beirut, iyaga oo sheegay in dhimashadiisu ay timid “kadib hawlgal qatartiisa leh oo ay Sahyuuniyiintu ku qaadeen koonfurta magaalada”.