Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ay jiraan “waxyaabo muujinaya ” in gantaalka lagu garaacay buuraha Golan ee ay soo rideen Xisbullah.

Blinken ayaa sidoo kale sheegay in Maraykanku uu garab taagan yahay xaqa ay Israel u leedahay in ay difaacdo muwaadiniinteeda waxa uuna sheegay in xabad joojinta Gaza ay fursad u noqon doonto in xasilooni waarta lagu soo dabaalo xadka u dhaxeeya Israel iyo Lubnaan.