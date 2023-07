Garaad Jaamac: “Dowladda Soomaaliya ha caddeyso mowqifkeeda Laascaanood”

Garaad Jaamac Garaad Cali, oo ka mid ah madax dhaqameedka deegaannada SSC, ayaa sheegay in dadka deegaannadaas lagu qasbay colaadda halkaa ka jirta muddaba ee kala dhaxeysa Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay saarantahay mas’uuliyadda la xiriirta tillaabo ka qaadista arrimahaan. Garaad Jaamac ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay rabto waaa sida uu hadalka u dhigaye in ay “wada raali geliso” labada dhinac ee Laascaanood ku dagaallamaya.

“Cidda ay mas’uuliyaddan saarantahay ee aad mooddo weli in kii dulmiga waday iyo kii la dulminayay ay isleedahay wada raali gali waa dowladda Soomaaliya,” ayuu yiri Garaad Jaamac Garaad Cali oo u warramayay mid ka mid ah boggaga Facebook.

Wuxuu ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, inuu caddeeyo mowqifkiisa dhabta ah ee ku aaddan xaalka Laascaanood, maadama uu yahay madaxweynaha dalka.

Wuxuu intaa ku daray Garaadku in dowladda federaalka Soomaaliya, laga doonayo in iyaga iyo Somaliland ay u sheegto cidda gardaran, isagoo muujiyay in aysan jirin wax la dabooli karo oo arrimahaan ku gedaaman.