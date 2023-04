Dagaalka Sudan oo dib u billowday inkastoo xabbad-joojin lagu dhowaaqay

Dagaal ayaa mar kale ka qarxay Sudan habeenkii Talaadada, inkasta oo ay xabbad-joojin ku dhowaaqeen dhinacyada dagaallamaya, halka ergeyga QM uu sheegay in xabbad-joojint ay qeyb ahaan dhaqan gashay.

Ciidamada Militariga iyo kuwa sida militariga u tababaran ee Dacmu Sariic ama RSF ayaa xabbad-joojin 72 saac isku raacay taasi oo billaabaneysay Talaadadii kadib dhex-dhexaadin ay sameeyeen Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya.

Hase yeeshee rasaas iyo qaraxyo ayaa xalay laga maqlayey magaalada Omdurman, halkaasi oo ciidamada ay adeegsadeen diyaarado aan duuliye lahayn si ay u beegsadaan aagagga Dacmu Sariic, sida uu sheegay weriye ka tirsan Reuters.

Militariga ayaa sidoo kale drone u adeegsaday si ay dagaalyahannada uga celiyaan goob saliidda lagu sifeeyo oo ku taalla Bahri, oo ah magaalada saddexaad ee ku teedsan webiga Nile.

Ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Sudan, Volker Perthes ayaa Golaha Ammaanka u sheegay Talaadada in xabbad-joojinta “ay u muuqato inay illaa hadda ka dhaqan-gashay qeybo ka mid ah dalka.”

Hase yeeshee wuxuu sheegay in dhinacna aanu muujin inuu diyaar u yahay “wada-xaajoodyo dhab ah, taasi oo muujineysa in labada dhinacbna ay la tahay in guul militari oo midba kan kale uu ka gaaro ay suurta-gal tahay.”

“Tani waa xisaab khaldan,” ayuu yiri Perthes, isaga oo intaas ku daray in garoonka diyaaradaha Khartoum uu shaqeynayo balse ay waxyeello gaartay.

Tan iyo markii uu dagaalka billowday 15-kii April, ciidanka Dacmu Sariic ayaa galay xaafadaha ay shacabka degan yihiin, waxaana militariga ay billaabeen inay dusha sare uga beegsadaan duqaymo.

Dagaalka ayaa xaafadaha shacabka ka dhigay furimo dagaal. Duqeymaha iyo hubka taankiyada ayaa dilay 459 qof, wuxuuna dhaawacay 4,000.

Waxaa burburay isbitaallada, halka cunno yari ay ka jirto dalka oo saddex meelood meel ka mid ah 46-ka milyan ay ay ku nool yihiin gargaar.

Gantaal Talaadadii ku dhacay xarunta caafimaad ee Al-Ruumi ee magaalada Omdurman ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka.

Kooxda amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanak Joe Biden ayaa weli wada-hadallo la leh labada Jeneraal ee iska soo horjeedda ee dagaalamaya, si dagaalka loo soo afjaro oo gargaar bani’aadannimo loo gaarsiiyo shacabka, waxaa sidaas Talaadadii sheegay afhayeenk Aqalka Cad.

