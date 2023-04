Taliye Faysal Cabdi Bootaan oo looga yeedhay magaalada Hargeysa

Taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka milatariga Somaliland Faysal Cabdi Bootaan ayaa looga yeedhay magaalada Hargeysa 5 uu hada ku sugan yahay.

saraakiil ciidan ayaa ii xaqiijiyey in Faysal Bootaan loo magacaabo jananka guud ee ciidanka milatariga oo uu ka badeli doono taliyaha hada Nuux Taani.

wararku waxay sheegayaan in saraakiisha ciidanka milatarigu ay ka dalbadeen Muuse Biixi inuu jananka u magacaabo Faysal Bootaan iyaga oo Nuux Taani ku sheegay taliye daalay oo wakhtigiisii dhamaystay, marxaladan ciidanku ku jirana aanu wadi karin loona baahan yahay in la nasiyo

saraakiishani waxay ii xaqiijiyeen inay sugayaan Jawaabta uu Muuse Biixi ka siiyo dalabka ay hordhigeen, iyaga oo ii cadeeyey in Faysal Bootaan uu hada ku sugan yahay Hargeysa kaas oo imaanshihiisuna la xidhiidho xilkan la doonayo in loo dhiibo.

haddii uu Faysal Bootaan noqdo jananka ciidanka milatariga waxa booskiisa waayi doona taliyaha ciidanka Badda Hurre Haariye oo ay isku deegaan yihiin, kaas oo ku haftay shaqadii loo diray Isla markaana ay cabasho badan ka Qabaan ciidankiisu.

dhinaca kale waxa muuqata in isbahaysiga jeegaantu ay u midoobeen sidii aanu u dhaafi lahayn Kursiga taliyaha ciidanku, waxaana meesha laga saaray qorshe in mudo ah miiska saarnaa oo nuxurkiisu ahaa in Ismaaciil Faarax Cawaale (Doolaal) loo magacaabo jananka ciidanka milatariga.

Ismaaciil Doolaal oo hada ah taliyaha qaybta 31aad ee ciidanka milatariga ayaa u muuqda in kursigaas loo dhaafinayo hab loogu tashaday oo beelaha jeegaantu isku qanciyeen inay kursigaas ku sii haystaan.

si aanad u amban la soco bogan