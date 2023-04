Xog sir ah oo sheegeysa in Ruushka la weerari rabo

Sawirro iyo dukumentiyo sir ah oo laga soo qaaday Pentagon-ka iyo NATO isla markaana ku saabsan diyaarinta weerarka Ukraine ee ka dhanka ah Ruushka ayaa lagu faafiyay shabakadaha Twitter iyo Telegraph.

In kasta oo loo maleynayo in xoogaa la beddelay, dukumeentiyadu waxay u muuqdaan kuwo sax ah sida laga soo xigtay New York Times, oo soo xiganaya ilo qarsoodi ah oo ka tirsan maamulka Biden.

Taariikhda dukumeentiyadu waxay ahaayeen 20-ka Maarso, sidaa darteed waxaa la qiyaasayaa in qorshayaasha laga yaabo inay isbedelaan tan iyo markaas.

Si kastaba ha ahaatee, ma aysan sheegin goobta iyo goorta weerarka.

Balse waxa ay hayaan xog ku saabsan inta guutooyin ah oo Ukraine ay qorsheynayaan in ay isku diyaariyaan weerarka iyo qalabka ay heli doonaan iyo waliba isticmaalka wakhtigaas.