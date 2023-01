Somaliland u jawaabtay Safiirka Somaliya ee Maraykanka.

” Lama aqbali karo in Larry Andre oo ah danjiraha Muqdisho ee Maraykanku in uu si joogta ah uga dheeraado magaca saxda ah ee Somaliland isla markaana uu ka soo qaado gobol ka tirsan Soomaaliya isla markaana uu magaalada Berbera raaciyo Soomaaliya. Isaga oo og in aanay Somaliland ka mid ahayn Soomaaliya” Wasaaradda Arrimaha Dibadda.