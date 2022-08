Xukuumadda Madaxweyne Biixi Oo Gadiidka Dawlada Ka Mamnuucday Degmooyinka Gacan-libaax, Maxamuud Haybe

Illo wareed-yo rasmi ah ayaa noo sheegay in Xukuumadda Madaxweyne Biixi ay go’aamisay in aan gaadiidka Dawladdu aanay teggin qaar kamid ah Degmooyinka Magaalada Hargeysa, gaar ahaana degmooyinka Maxamuud Haybe, Gacan-libaax, Maxamed Mooge iyo Degmada Axmed Macalin Haarruun, waxaana la sheegay in shaqaalaha Dawladda ee deggan degmooyinka lagu war-geliyey inay soo raacaan gaadiidka taggaasida ee dhaweeyaha,halka qaar kalena la farray inay soo raacaan gaadiidka dad-weynaha,waxaana xusid muddan in qarashka gaadiidka ay bixinayso Xukuumaddu.