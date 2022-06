Masuuliyiin ahaan, warwar iyo walaac weyn oo xooggan ayaannu ka muujinaynnaa falalkan ay xukuumaddu ku kacayso,

“Sidii aannu marar badan ku celcelinnay in muwaadiniinta Somaliland, gaar ahaan taageerayaasha mucaaradka ay ciidamada boolisku u geysteen xadgudubyo badan oo kala duwan, iyada oo haatan muwaadiniin iyo masuuliyiin kala duwan u jiifaan dhaawacyo soo gaadhay, halka ay jeelasha ugu xidhan yihiin siyaasiyiin, suxufiyiin iyo shacab aan waxba galabsan, oo dhammaantood xorriyadooda looga qaaday sifo aan sharci ahayn, maanta ka horna aan GARSOOR iyo CADDAALAD toona la hor keenin.

Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddni Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa Qoraal Dheer oo Soo Galiyaay bartiisa Facebook Waxa uu kaga Hadlay Warbixin uu Komishanka Xuquuqal Inasaanka Qaranku ka Soo Saaray Siyaasiyiin iyo Wariyayaal Xidhan oo la Sheegay in la Jidh Dilay.

Warbixinta ay maanta soo saareen Komishanka Xuquuqal Insaanka Qaranka JSL

waxa ay xustay sharci-darrada tallaabada xukuumadda iyo sidoo kale in jidh-dil loo geystay masuuliyiinta la xidhay iyo in loo diiday booqashada ehelladooda oo ah wax Somaliland ku cusub in qof maxbuus ah oo xorriyadiisii laga qaaday haddana tacaddi loogu geysto saldhigii uu ku xidhnaa.