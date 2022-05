“Waxa loo baahan yahay in la sameeyo xeer qeexaya in Somaliland la kala leeyahay,”Xildhibaan Cabdiqani

Xildhibaan Cabdiqani Maxamed Aadan, oo ka mida mudanayaasha golaha wakiillada Somaliland, ayaa sheegay in Jaadkii gobolka Awdal soo marayay hadda lagu cashuuro Kastamka degaanka Kalabaydh.

Waxa uu xusay in 10 baabuur oo qaadka soo marin jiray gobolka Awdal, inta askari lagu soo daro la keeno Kastamka degmada Kalabaydh ee gobolka Gabiley, halkaasina lagu cashuuro, waxaanu intaas raaciyay in aanu jirin xeer qeexaya in badeecada gobol soo gasha gobol kale lagu cashuuro.

Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay haddii waddanku sidan ku sii socdo, in aanay jirayn Somaliland la wada leeyahay.

Waxaanu yidhi.“Somaliland waxa ay kuwada socota oo ay ku xisaabtanta Dastuurka.

Waxa jira xeerka maamulka iyo maaliyada Qaranka, Xeer Lr/75/2016, iyo xeerka Kastamada, Xeer Lr.73/2016, labadaasi xeerba ilaa hadda ma sheegayaan, in badeecada gobol soo gasha la soo dhaafiyo oo gobol kale lagu cashuuro.”

Xildhibaan Cabdiqani waxa uu sheegay in aan la arag gobol miisaaniyadiisa gobol kale lagu cashuuro.“Somaliland shan madaxweyne ayaa soo maray, waxa soo maray intaasi oo wasiir maaliyadeed, ilaa hadda lama arag gobol maaliyadiisa intay soo dhexmarto gobol kale cashuuro.”

Mudane Cabdiqani waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la sameeyo xeer qeexaya in Somaliland la wada leeyahay, oo qola walba waxeeda iska iimaansato waxaanu yidhi. “Tusaale ahaan Kastamka Kalabaydh waxa lagu cashuura wax allaale wixii Somaliland qaad soo mara.

Haddaba baryahan danbe waxa jirta in Jaad xagga gobolka Awdal ka yimaada oo ah ilaa toban baabuur, 10 kii baabuur Borama laguma cashuuro, askari ayaa lagu daraa, Kalabaydh ayaa lagu cashuuraa, halkaasi waxa ka cad in aan Somaliland la wada lahayn, xeer qeexaya in badeecada gobol soo marta gobol kale lagu cashuurana anigu maan arag, wasaaradda maaliyada iyo Kastamaduna iyaga ayaa sheegi.

Waxaan u sheegaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka maaliyadda in arintaasi dib loo eego, waxa ay raadinayaan Somaliland la wada leeyahay, haddii uu waddanku sidan ku sii socdana de Somaliland la wada yeelanmaayo, waxa loo baahan yahay in la sameeyo xeer qeexaya in Somaliland la kala leeyahay, oo qola walba waxeeda iska iimaansato.”

“Markay halka taagan tahay Jaadka ka imanaya Kilarka Shanaad ee Itoobiya ee gobolka Awdal soo maraya waxa xaq u leh Kastamka gobolka Awdal in uu cashuuro lacagta xaqul xashiishkana ay qaadato degmada Borama”Ayuu yidhi xildhibaan Cabdiqani Maxamed Aadan, oo ka tirsan golaha wakiillada Somaliland.