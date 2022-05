Khilaafka Huursan Ee Koomishanka Doorashooyinka Iyo Muranka Sharci Ee Furista Ururrada Oo Xuddun U Noqon Kara Dibu Dhac Ku Yimaad Doorashada Madaxtooyada + Walaaca Xisbiyada Mucaaridka

Hargeysa, (OWN )- Gudo galkii geeddi socodka hawsha Doorashada Madaxtooyada Somaliland oo la filayo in ay sannadkan dabayaaqadiisa ka qabsoonto Somaliland ayaa madmadaw badani hadheeyey kadib markii uu dibadda u soo baxay Khilaaf huursanaa in muddo ah oo la sheegay in uu u dhaxeeyo Komishanka doorashooyinka qaranka iyada oo dhinaca kalena uu halkiisii taagan yahay khilaafkii xisbul xaakimka iyo xisbiyada Mucaaridka ee la xidhiidhay hannaanka furista ururrada siyaasadda.

Iyada oo ay in muddo ahba dalka ka taagnayd xaalad hubanti la’aan ah oo la xidhiidha in doorashada Madaxtooyada Somaliland wakhtigeeda ku qabsoomi karto kadib murankii dhinaca sharci ee la xidhiidhay dabar ka furista ururrada Siyaasadda ee Madaxtooyadu dabada ka riixaysay waxa mar kale xaaladda sii xumaynaya khilaafka dhawaan ka dhex qarxay Xubnaha Komishanka doorashooyinka qaranka kuwaasi oo ku dhawaaqay in ay xilkii ka qaadeen Guddoomiyahoodii Cabdirashiid Maxamuud Cali (Riyo Raac), xil-ka qaadistaasi oo uu isna beeniyey sharci darrona ku tilmaamay.

Khilaafkan hadheeyey xubnaha Komishanka Doorashooyinka ayaa ku soo beegmaya wakhti la filayay in ay Bishan May si rasmi ah u bilaabmaan hawlo muhiim u ahaa qabsoomidda doorashooyinak sida diiwaan galinta cod bixiyayaasha iyo arrimo kale kuwaasi oo u muuqda kuwo dib uga dhici kara wakhtigoodii taasina ay saamayn taban ku yeelan doonto jadwalkii shaqo ee u dejisnaa Komishanka Doorashooyinka ee la xidhiidhay hawsha Doorashada Madaxtooyada.

Dadka u kuur gala siyaasadda Somaliland waxa ay in badani qabaan in xaaladdan cakiran ee Komishanku marka ay is biirsadaan xaaladdii hore uga taagnayd furista Ururrada Siyaadda oo xukuumadda iyo xisbigeedu ku dhegsan yihiin ay halis weyn ku noqon karto in doorashadu wakhtigeeda ku qabsoonto waana arrinta ay mar walba ka qaylinayeen muddooyinkii dambe masuuliyiinta xisbiyada Mucaaridka ahi.

Dadka qaar ayaa waxa ay ku doodayaan in khilaafka laga soo sheegayo Koomishanka doorashooyinku in uu yahay arrin qorshaysan oo ay Madaxtooyadu saamayn ku leedahay si doorashada Madaxtooyada wakhtigeedu dib ugu dhaco. Siyaasi Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray) oo ka mid ah dadka arrinkan qabaa waxa uu yidhi: “Ama mucaaridku ha diidaan ama ha la jiidhsiiyo oo ha yeelaane saddexdii doorasho tii ugu dambaysay ee Muuse Biixi uu gacantiisa ku dilay waxay noqotay Doorashadii Madaxtooyada ee muddaysnayd 13-ka November. Khilaafkan aan jirin ee beenta ah ee la inooga dhigayo in uu ka dhex qarxay Komishanka Doorashada ayaan ahayn wax iska yimi ee ah qorshe ay ka wada socdaan Komishanka iyo Madaxwaynuhu. Markii hore ku talo galku wuxu ahaa in Ciidda ka dib ay dalka ka bilaabanto Diiwaangelintii Codbixiyuhu mana u muuqato’eh ku darso xisaabta. Ugu yaraan laba bilood sheekadan khilaafka Komishanku way jiitami xalkuna ugu dambaysta cidda go’aanka kama dambaysta iska lihi waa Madaxwaynaha ama Maxkamad ha u gudbiyo ama Komishankaba ha kala diro ama ha isku soo celiyo’eh. Markaa mucaaridku hadii aanay lahayn “Plan B” ka dib marka uu Muuse burburiyo xataa doorashadii keli ahayd ee qabsoomi karaysay sannadkan saw tii uu doonayay noqon mayso oo kursiga illaa inta uu doono iskaga fadhiyo maaha” ayuu yidhi Cali Guray.

Inkasta oo war saxaafadeed toddobaadkan ka soo baxay Madaxtooyada lagu sheegay in Madaxweynuhu la kulmay xubnaha Komishanka Doorashooyinka haddana ma muuqdaan wax ifafaalo ah oo muujinaya in xaaladdu sidii caadiga ahayd ku socoto waxaana suurto gal ah in khilaafka Komishanka iyo murankii sharci ee furista ururradu meesha ka saari karo doorashada oo wakhtigeeda ku qabsoonta haddii aanay saamilayda siyaasaddu xal waara ka gaadhin xaaladdan.

Wargeeyska Foore