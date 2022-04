Xaraaradda Dooddii Xeer Nambar Laba & Toban Oo Meel Xun Maraysa, Hab Qabyaaladeed Oo Loo Wareejiyey Iyo

Dooddii ku saaddanayd Xeerka Tacriifadda Midaysan ee Dawladaha Hoose, Xeer Nambar 12 ayaa u xuub siibatay dood qabyaaleed oo qaawan iyo kooxiba koox kale ku weerarto iyada oo maalmihii ugu dambeeyey warbaahintu tabinaysay kooxo abaabulan oo qoloba qolada kale iska dhicinayso oo ku aaddan xeerkan oo imika hor yaallla Golaha wakiilada Somaliland lana filayo in wax ka baddal iyo kaabis lagu sameeyo.

Doodda xeerkan ka taagan ayaa waxa udub dhexaad u ah Magaalooyinka Berbera iyo Burco waxaanay labadan magaalo si gaar ah fiintu u dhex miranaysaa kadib markii uu muddo ka hor xeerkan si adag uga hadlay Maayarkii hore ee Magaalada Burco Maxamed Muraad kaasi oo si badheedh ah wakhtigaasi u sheegay in Berbera qaadato cashuuro ay xaq u lahaayeen haddii ay yihiin Burco, xeerkanina uu dulmi ku yahay magaalooyin dhawr ah halka uu Berbera u sad burinayo sida uu wakhtigaasi masuulkani hadalka u dhigay, taasi oo ka cadhaysiisay Golaha Deegaanka Berbera.

Doodda xeerkan ku saabsan ayaa haddana mar kale toddobaadkan cirka isku shareertay iyada oo qaabka qabyaaladda qaawan ah ee ay u socoto laga dayrinayo waxaana bansiinta dabka ku sii daray markii uu dhawaan Maayarka Magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin sheegay in aanay aqbalayn xeer hoos u dhigaya hawlahooda dakhli ururineed isaga oo sheegay in haddii Berbera laga dayn waayo waxa lagu wado sida uu hadalka u dhigay ay soo laaban doonaan isbaarooyinkii wakhti hore dalka la dhigan jiray, magaalo kastaana cashuurteeda u madax bannaan doonto hadalkaasi oo isna sii dhaliyay in dooddii faraha ka baxdo oo kooxo kala duwani warbahinta iska weeraraan.

“Arrintan soo noqnoqotay ee Berbera weerarka lagu soo qaaday ee xeer 12 ee la leeyahay 10% ayay qaadataa cashuuro Berbera waxaan leeyahay way nagu yar tahay marka la eego istaraatiiji ahaan Degmada Berbera iyo xaaladda ay ku sugan tahay. innamada yaryar ee shalay Baarlamanka ka soo baxay ee Gobolada kale waxaan leeyahay waar wax aydaan aqoon u lahayn baad isku maqiiqdeen oo Berbera waxba ka garan maysaane faraha kala baxa Berbara. Magaaladani cidna waxba kama ay qaadan xaq magaaloo kale leedahayna ma aanay qaadan ee waa wax soo saarka kastamka ku yaalla. Waar nin walawba halkii aad degan tahay hakugu filnaato Cashuurta Berbera waa lama taabtaan” sidaa waxa yidhi mid ka mid ah odayaasha Magaalada Berbara oo la hadlayay warbaahinta.

Dhinaca kale Xildhibaan Khaalid Xasan Xaaji Diiriye oo laga soo doorto Magaalada Burco, ahna xildhibaan Golaha Deegaanka Burco ah ayaa eedo culus waxa uu isna u soo jeediyey Maayarka Magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Cidin waxaanu yidhi: “Cidinoow cid walba soo abaabul ama dumar ama odayaal soo abaabul ama qayli wax alla wax ay kuu taraysaa ma jirto. Xeer lambar 12 waa la baddalayaa. Hadalkaagu waxa uu ahaa abaabul iyo kicin Bulsho. Dhawr iyo labaatan sano ayaa xoolaha Burco lagu cashuurayay Berbera waxaana sidaa loo yidhi xeerka Midaynta Cashuuraha oo sidaa dhigaya maadaama wakhtigaasi dalku xaalado ammaan ku jiray. Annagu muddoda intaa le’eg maannaan odhan Burcooy isbaaro dhigta oo waa la idinku soo duulay ee ka kaca iyo tollaayeey maannaan odhan”. Ayuu idhi Xildhibaan Khaalid.

Isku soo wada duuboo xaaladda ka taagan xeer Nambar 12 ahaa ah mid dad kala duwani siyaalo fool xun uga hadlayaan taasi oo dadka qaar u arkayeen in ay tahay xaalad kala qaybinaysa iskuna diraysa dadkeena iyada oo loo baahan yahay in xeerarka loo daayo cidda uu sharcigu siinayo ee aan la qabyaaladayn.

Xeer Lambar 12 oo ah xeerka Tacriifadda Midaysan ee Cashuuraha Dawladaha Hoose waxa uu soo baxay oo ansixiyey Golihii wakiillada ee Hore sannadkii 2000 waxaana wakhtigaasi saxeexay Madaxweynihii hore ee Somaliland Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Waxaana xeerkaasi la laalay dhawr sano ka hor iyada oo xeerkaasi la hoos geeyey xeer Nambar 23 oo la ansixiyey 2019. Waxa uu xeerkani jidaynayaa dakhli 10% ah oo ay dawladaha hoose ee magaalooyinka kastamada lihi ay ku yeelanayan cashuuraha dawladda dhexe waana halka ay ka qayliyaan degmooyinka kale.