Dagaalka Ukraine Iyo Qeylo-Dhaan Ka Timid Madaxweynaha Ukraine

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka dalbaday dalalka Reer Galbeedka in ay dalkiisa ku caawiyaan diyaarado, taangiyo iyo hubka difaaca gantaalada iyada oo Bishii labaad uu galay dagaalka u dhaxeeya iyaga iyo Ruushku tan iyo markii dalkaasi Ruushku ku soo duulay waddanka Ukraine xaalka dagaalkuna halkii ugu sarraysay maraya maalmihii ugu dambeeyey.

Madaxweynaha Ukraine Mr Zelensky ayaa sheegay in diyaaradaha Ruushka aan lagu soo ridi karin qoryaha darandooriga u dhaca. Ra’iisul Wasaaraha Slovakia Eduard Heger ayaa xaqiijiyay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu u diro hubkiisa difaaca gantaallada hawada ee S-300 ee Soofiyeeti uu sameeyay, haddii beddelkiisa la heli karo. Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaadday in ay kordhineyso caawinaadda militeri ee ay siineyso Ukraine, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalkaas, Dmytro Kuleba, kadib markii uu Poland kula kulmay madaxweyne Joe Biden.

“Ma jiro waddan kale oo aan ka helnay caawinaad ka badan tan uu na siiyay Mareykanka, waana mid aad muhiimu ah,” ayuu yiri.

Ma uusan bixinin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan nooca uu yahay garabka militeri ee ay ka heli doonaan Mareykanka, balse waxa uu yidhi: “Maanta waxaan ballamo dheeraad ah ka helnay Mareykanka, kuwaasoo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynteenna ku aaddan dhinaca difaaca.”

Dhanka kale, Sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ukraine JeneraaL Yakov Rezantsev oo la sheegay inuu dhintay Sabtidii ayaa noqday sarkaalka ugu sarreeyey oo Ruush ah ee lagu dilo dagaalka Ukraine. Khubarada ayaa sheegay in niyad jabka ka dhex jira ciidamada Ruushka ay ku qasabtay saraakiisha sarsare inay ku dhawaadaan jiida hore ee dagaalka, taasina ay sababtay in la dilo saraakiil sarsare oo aad u tira badan oo gaadhaya in ka badan 7 Jeneraalo oo Ruush ah.