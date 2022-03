Siyaasiga Cali Guray Oo Ka Faalooday Kulan shalay dhex-maray xisbiyadda qaranka Somaliland

Siyaasiga Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray) ayaa si faah-faahsan uga hadlay kulan shalay dhex-maray xisbiyadda qaranka Somaliland ee UCID, WADDANI iyo KULMIYE iyo guddiga doorashooyinka Somaliland.

Siyaasi Cali Guray ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku yidhi sida tan:—

“SAWIRKA MAANTA

Komishanka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Qaranka iyo jadwalka diiwaangelinta codbixiyaha aan hore u qaadanin Kaadhka Codbixinta oo la sheegay in May iyo Juun ay qaadanayso. Maxaa hadhay 135 maalmood iyo 13 November oo codbixinta. Allayleh waa sax geed ay ku xoqato ha waydo eh. Komishanka Doorashada ay cayimaya maalinta qabashada doorashada ka dib Madaxwaynaha ayaa digreeto ku soo saaraya 120 maalmood ka hor. Sidaasay sax ku tahay. Tuug ma xado. Sida muuqata doorashada keliya ee laga yaabo in ay ku qabsoomi karto wakhtigeedu waa Doorashada Madaxtooyada hadii kale Allah kama dhigo eh 2022 wax doorasho ah oo dalka ka qabsoomi kartaaba ma jirto taasina maaha dan Somaliland, waayo dalka waxa ka abuurmi doona khilaaf gudaheena ah oo doorasho-doon iyo doorasho-diid foodda la isku daro. Sidaa daraadeed in ugu yaraan hal doorasho inoo qabsoonto waa muhiim. No Ila meerayso.”