Wasiirkii Hore Cadaani, oo La Sheegay In Uu Usii Gogolxaadhayo Waftiga Madaxweynaha Garnaqsigiisana Halkaa Kula Qaadanayo

Sida ay Xaqiijiyeen ilo Xog-ogaal ahi, Cismaan Cabdilaahi Saxardiid, oo Indhawaale Hadalo adag Kusoo Beegay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa La Sheegay in uu Isku Tusey in Hadaladaasi ahaayeen Kuwa Cadho badani, Ku Lamaanayd Islamarkaana, uu Madaxweynaha Talada Somaliland haya, Muuse Biixi Cabdi isku Tusey in ay soo Wada Qaateen Marxalad adag iyo Halgan dheer Sidaa daraadeedna ui ka hordhacay, in uu Wakhti Siiyo Kulan ay arimo badan Kaga Wada Sheekaystaan, Waxaanay Wararku Sheegayaan in uu Cadaani Isku Diyaarinayo, in uu Kulan La Qaato Saaxiibkii Xili uu Kusoo Beegan Yahey Dalweynaha Mareykan, oo uu Wakhti Xaadirkan Ku Sugan Yahey.