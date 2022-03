Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee JSL Oo tababar u soo xidhay xubno ka tirsan Garsoorka dalka.

Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Aadam Xaaji Cali Axmed oo tababarka u soo xidhay xubnaha garsoorayaasha ah, ayaa ku dheeraaday ahmiyada ay leedahay aqoon korodhsiga iyo in qofka garsooraha ahi wakhtigiisa firaaqada ah uga faa’iidaysto korodhsiga cilmiga, isagoo markiisa horaba ay aqoontiisu dhisan tahay, haddana aanu ka daalin in uu maalin walba bog cusub furto si uu martaba sare u gaadho bulshadana ugu anfaco. Waxaanu ku booriyay in ay u sii gudbiyaan xubnaha aan fursada u helin tababarka. Geesta kale guddoomiyaha ayaa tibaaxay in ay sii wadayaan tababarada iyo aqoon-is-waydaarsiga si garsoorayaasha dhexdoodu u kala faa’iidaystaan una kala korodhsadaan waayo-aragnimada iyo khibrada ay is dheeryihiin, waxaanu hoosta ka xariiqay in ay sare u qaadi doonaan tababarada laga fulinayo gobolada iyo degmooyinka dalka kuwaasi oo diirada lagu saarayo mawduucyada haddba muhiimka loo arko, gaba-gabadii waxa uu guddoomiyuhu guddoonsiiyay shahaadooyin xubnihii garsoorayaasha ahaa ee muddada lixda cisho ahayd tababarku u socday, waxaanu u rajeeyay in ay sii libin-laabi doonaan dedaalkii ay horaba bulshada ugu hayeen.