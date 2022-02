“Abaartii Inntey Miyigii iyo Xooladhaqatadii Soo Dhaaftey Ayey Magaaladii Soo Gashey Muhiimadu Waa In La Ogaado In Dhuuntii Wax Gaadheen”

Madaxweynihii hore ee Deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdilaahi Xasan(Lugbuur), ayaa Si aad ah uga hadley Xaalada Abaarta Kajirta Deegaanka Soomaalida Itoobiya, oo Kamid ah Deegaanada ay Sida Xoogan u Saamaysay Abaartaasi, Waxaanu Ku Dheeraadey, in Laga dabatago Sida, ay Dadka Xooladhaqatada ah ee Reer Miyiga ahi u Gaadhay Taakulayntii Maamulka Deegaanku Sheegay, inn ay u Ururiyeen Dadkaasi.

Cabdilaahi Xasan Madaxweynihii hore Ee Deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo Ka Hadlaya, Xaalada, Waxa uu Sheegay, inn ay abaartii usoo Gudubtey, Magaalooyinka Maadaama, ay had iyo jeer Isku Xidhan yihiin Nolosha Miyiga iyo Ta Magaaladu.

“Sida ay Dawladda Deegaanku innoo Sheegtay Ama Warbaahintaba ay Ka Sheegeen, Waxaa La Ururiyay Lacago Badan, oo Maamulka Deegaanka, Dawladda Itoobiya, Hay,adaha Madaxabanaan, iyo Shakhsiyaad badan, oo Ganacsato iyo Dad Gaar ahba Leh, Anniga Walwalkaygu Waxa weeyi, lacagihii la Ururiyay Sidii Loogu talagaley Maloo waddaa Dhuuntii Ma Galeen, Abaartani Masiibo Weeyi, Baadiyaha Iska Daaye, Magaalada Ayaabay Kujirtaa, Waxaad ogtihiin in Magaalada Laga Cuno oo laga Iaticmaalo, Waxa Miyiga Ka Yimaada, oo Hilibkii, iyo Caanihii iyo Wax kale oo badan Magaaladu Miyiga ayay Ku Nooshahay” Ayuu Yidhi.

“Musaacidadu, Waa In aanney Ku Dhicin af Qaldan, Waa in aan Af Libaax loo Leexin, Dadka Waanu lahadalnaa, Habeen iyo Maalin oo Waanu Wacnaa, Waxey Yidhaahdeen waxaa Warbaahinta Laga sheegay Majiraan Wax Na soo gaadhay, Mihiimadu Waxa Weeyi inn Gudi Loo Sameeyo Heer Federaal, Heer Deegaan, iyo Heer Soon, Si Loo ogaado, Xaqiiqda”.