Gabadh Soo Bandhigtay Dhibaatada Taala Xarumaha Dhakhtarada Hargeysa Iyo Waxay Kala Kulantay.

Gabadh Soo Bandhigtay Dhibaatada Taala Xarumaha Dhakhtarada Hargeysa iyadoo barta ay ku leedahay facebook-ga dadweynaha kula wadaagtay dhibta uu mariyey mid ka mid ah Dhakhtaatiirta ka hawlgala Magaalada Hargeysa, qoraalkaas oo u dhignaa sidan :–

Daawooyinkii kamaan iibsan ee pharmacy-yada suuqaa ayaa qiimo saddex laab ka jaban kii hore layga siiyay, kadib xalay ayaa aan dhakhtarkii daawooyinkii kula noqday si layga hubiyo in daawooyinka warqadda iigu qoran iyo kuwa layga iibiyay is leeyihiin. Inta badan farta dhakhaatiirtu qorto waad ogtihiin in ay adag tahay in cid kastaa akhriso, ana waxaan ugula noqonayay in layga hubiyo ileen qofka iga iibiyay si kale farta hadduu u akhriyo oo daawo kale iga iibiyo caafimaadkaygaa halis ku gali karee.