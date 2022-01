Booliiska magaalada London ayaa sheegay in ay baadhitaan ku sameynayaan xafladii lagu qabtey aqalka madaxtooyda Britain ee Downing Street xilligii xayiraadda COVID-19 ay dalka saarneyd.

Taliyaha Ciidanka Booliiska marwo Cressida Dick ayaa sheegtay in baadhitaankan ay ku sameyn doonaan in ay jiraan in la jabiyey shuruucdii xayiraada Covid19 iyo in kale.