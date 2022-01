Maxaa Ka Jira In Miss Galmudug Oo sheegtay in rag ka dhex qaylinayaan sidaana Qur’aan lagu Saaray ?

haweenaydii dhawaan sheegatay in ay tahay gabadha soomaaliya ugu quruxda badan eek u noolayd Gobolka Mudug ee Soomaaliya ayaa ka soo muuqatay goob dadka cilaafka dibbiga ah u furan oo lagu qur’aan saaro kadib markii ay sheegtay in ay rag badani ka dhex qaylinayaan oo ay sida Jinka u galeen.

Mss Galmudug ayaa dhawaan baraja Bulshada qabsatay kadib markii ay sheegtay in aanay jidadka magaalada ay ku nooshahay dhex mari Karin ragga oo marka ay quruxdeeda arkaan kusoo wada qamaama oo xataa gaadiidku is duqeeyaan. Haweenaydan isku caleemo saartay Miss Galmudug ayaa imika sheegtay in laga dhex qeyliyay. Sidaasna lagu geeyay goob Cilaaj ah oo Quraanka lagu saaro

Miss Galmudug ayaa sheegtay inay dareentay kor cuncun, maskax wareer, hurdo la’aan iyo xanuun joogta ah Taasna ay sababtay Quruxdeeda oo lagu ileeyey.