Ururka WHO oo ka digtay kala duwanaanshaha Feyrusyada Corona iyo Omicron

Feyruska Omicron ayaa markii ugu horaysay waxaa laga helay dalka Koonfur Afrika bishii Noofembar, taasi oo saynisyaanno ku sugnaa dalkaasi ay sheegeen ka dib baadhitaano hordhaca ah oo ay sameyeen in u jiro xanuun cusub si degdeg ahna uu ku faafay.

“Toddobaatan iyo toddoba dal ayaa laga soo sheegay in laga diwaan galiyay kiisaas cusub oo xanuunka Omicron, waxaa laga cabsi qaba inay jiri karaan dalal aan wali baadhitasn rasmi ah laga sameyn oo laga yaabo in u xanuunku soo gaadhay,” waxaa sida warbaahinta usheegay madax WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mar u war baahinta kula hadlay Geneva Talaadadii.

Tan iyo markii la shaciyay Omicron ayaa caalamka waxaaka bilowday walwal laga qabo xanuunkan in u la mid noqon karo Covid-19 oo caalamka ay surtagal ka noqon karto markale iyo xanibad lagu soo rogo isku socodka caalamka,iyado islaa markiiba lagu soo rogay xannibada dalal dhowr ah oo ay ka mid tahya dalka Koonfur Afrika oo u ka soo bilowday Omircon.

Madax WHO ayaa sheegay in hay’addah Qarmada Midoobay u qaabilsan caafimaadka ay si degdeg ah u tageerayaan qaadashada tallaalkii hore ee looga hortagay Covid-19 iyadoo looga goleyahya ka hortaga xanuunka loo xoojin lahaa si ay u fududato in loo helo tallaal u gaar ah Microm tallaalkan si caddaalada ah loo gaarisyo dalal xanuunka u sida degdeg ah ugu faafayo.

Wuxuu xusaya madaxa Ururka caafimaadka adduunka ee WHO, in ay 41 wadan oo kamid waddamada caalamka aanay 10% dadkiisa uusan gaadhin Tallaalka ka hortagga Covid 19.