“Waa in wasiirka Ganacsiga la horkeeno Golaha” Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun

Xildhibaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun, ayaa Golaha Wakiilada Somaliland, usoo jeediyay in ay u yeedhaan wasiirka ganacsiga oo ay wax ka waydiiyaan, niman ganacsato ah oo xalay baraha bulshada kasoo muuqday iyaga oo ku dhaaranaya in ay kordhinayaan sixirka Roodhida ‘Rootiga’.

Xildhibaan Batuun, ayaa sheegay in ganacsatadu isku dhaarsadeen in ay shacabka cuna qabateeyaan, isla markaana golaha wakiiladu yihiin cidda u dhaaratay ilaalinta iyo bad baadinta shacabka.

Waxaanu yidhi.”Xalay warbaahinta waxaynu ka arkaynay niman ganacsato ah oo Kitaab Qur’aan ah gacanta isku saaraya siday shacabka u cuna qabatayn lahaayeen, waxay isku dhaarsanayaan in ay maciishada kiciyaan, waxay isku dhaarsanayan in ay furinka (rootiga) shacabka ku qaaliyeeyaan iyo danbi ay ka galeen shacabka Somaliland, cidda u dhaaratayna waa inaga”

Batuun ayaa golaha ka codsaday in loo yeedho wasiirka ganacsiga, si wax looga waydiiyo sababta uu tallaabo uga qaadi waayay ganacsatada isku dhaarsaday sixir bararka, haddii guul laga gaadhi waayana wasiirka xilka laga qaado.

Xildhibaan Barkhad isaga oo sii hadlaya waxaa uu intaas raaciyay.”Waxa masuuliyadaa gabay waa xukuumaddii, waa wasiirkii ganacsiga, waa in guddida joogtada ahi wasiirka u yeedhaan, haddii ay dhici waydo waa in goluhu soo gole joojiyo oo masuuliyad daradiisa xilka looga qaado”