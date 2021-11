Mucaaradka Somaliland Oo Soo Gabagabeeyay Safarkoodii Magaalada Nairobi

Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Md Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa qoraal uu kulamada kaga hadlay ku sheegay in ay is fahan iyo guul ku dhammaadeen kulamo is daba-joog ahaa oo ah maalmihii u dambeeyay la yeesheen Beesha Caalamka ee danaysa doorashooyinka iyo Horumarka Somaliland.