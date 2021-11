Hubka Ay Iran Siiso Xuutiyiinta Yemen Oo La Sheegay In Loo Soo Gudbiyo Soomaaliya

Warbixin ay diyaarisay hay’ad fadhigeedu yahay magaalada Geneva ayaa lagu sheegay in hub ay Iran siiso xulafadeeda Xuutiyiinta Yemen si qarsoodi ah looga talaabiyo gacanka Cadmeed lana geliyo dalka Soomaaliya halkaasoo Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin ay kula dagaalamayso dowladda Soomaaliya.

Hay’adda Hal-abuurka caalamiga ah ee ka dhanka ah dambiyada abaabulan ee ku-meel-gaarka ah “The Global Initiative against Transnational Organized Crime” ayaa sheegtay in daraasaddooda ay ka soo saareen xog laga helay in ka badan 400 oo hub ah oo laga diiwaan geliyay 13 goobood oo ku yaalla Soomaaliya muddo siddeed bilood ah iyo agabyo laga helay 13 doomood kuwaasoo ay qabteen maraakiibta badda.

Waa cilmi-baaristii ugu horreysay ee si guud loo helo oo lagu sameeyo baaxadda hubka sharci-darrada ah ee Yemen laga soo galiyo waddanka Geeska Afrika ku yaalla.

“Hubka ka soo jeeda Iran iyo Yemen ayaa si ganacsi ah loogu sii dhoofiyaa Soomaaliya lafteeda,” ayaa lagu yidhi daraasadda.

“Iran waxay si isdaba joog ah u beenisay inay wax lug ah ku leedahay ka ganacsiga hubka ee Xuutiyiinta. Si kastaba ha ahaatee, cadaymo hor leh ayaa tilmaamaya sahayda dawladda Iran.”

Wasaaradda arrimaha dibadda Iran iyo afhayeen u hadlay xoogaga Xuutiyiinta Yemen ayaan ka jawaabin codsi ku saabsan daraasaddan.