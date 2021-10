‘Waxaa caddaatay in qaarkeen dulmi shalay jiray ka hadlayaan, qaar kalana dulmigii wanaag u arkaan. Marka ay sidaa tahay lama midoobo ee waa la kala adkaadaa’.

Akhri maqaalkan oo uu Madaxweynaha deeganka Soomalida Mustafe Muxumed Cumar uu qoray:-

“In ka badan 3 sano waxaa lagu muransanaa waxyaalo ay run ahaantii aheyd inaan lagu murmin. Dadkii baa la qaybiyay iyo yaa qaybiyay. Aan midoowno iyo maxaan ku midoownaa. Urur iyo reer. Waxay ila tahay inaan maanta muran ool marka aad eegto qaabka dulmi-kalkaalku uga falcelinayaan daalimiintii shalay oo ay u haystaan inay soo laabanayaan. Waxaa cad in maamul ina kala qaybiyay uuna jirin balse mabaadii’ iyo dano siyaasadeed oo horay loogu qaybsanaa ay jireen.

Waxaa caddaatay in isku caddow aynaan lahayn iyo inaynaan isku meel u socon. Waxaa caddaatay in qaarkeen dulmi shalay jiray ka hadlayaan, qaar kalana dulmigii wanaag u arkaan. Marka ay sidaa tahay lama midoobo ee waa la kala adkaadaa. Waxaan ku kalsoon ahay in haddoodil dambe oo ummadda lagu halaago uuna jirayn; si fool ka fool ahna ay isu hardiyi doonaan mabaadiida is dhaafsan ee aan horay sida maanta oo kale aan dadka ugu caddaan.

Maanta deegaanka Soomaalida majiro urur siyaasadeed oo dadku ku middeysan yihiin. Waxaa jira xukuumad ay ka wada dhex muuqdaan shacabku. Iyada ayayna u taalaa jiheeynta shacabka iyo difaaca qaddiyadda Soomaalidu. Wixii kale waa gacmo daalis ama meel heblaa lagu shiray gur ama magaalo helbaa la qabsaday. Sun bay adiga kaa tahay koleey subaga daataaye weeye xaalku”