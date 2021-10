Dawladda Kenya Oo Kulan La Yeeshay Masuuliyiin ka Socda Somaliland

Weftigii Somaliland ee uu hoggaaminaayay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Keyd ayaa maanta Nayroobi kula kulmay waddamada bahwadaagta ah ee horumarinta caalamiga ah, siduu daabacay wargeyska The Star.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland oo ay wehelinayaan wasiirrada horumarinta maaliyadda iyo qorshaynta ayaa la kulmay waddamada bahwadaagta ah ee Dheenmaarig, Fiinlaan, Jarmani, Holan, Iswidhan iyo Midawga Yurub. Wargeyska The Star oo soo xiganaya qoraal kasoo baxay safaaradda Somaliland ee Kiiniya ayaa sheegay in kulankaasi uu qayb ka ahaa dedaallada horumarinta ah ee Somaliland ay ku doonayso in xidhiidh cusub ay la yeelato saaxiibada Somaliland ee dibadda iyo dib u habaynta ay ku waddo siyaasaddeeda dibadda.

Wargeysku waxa kale oo uu intaas raaciyay in weftiga Somaliland ay u sheegeen waddamada ay la kulmeen rabitaanka xooggan ee Somaliland ee ah inay sii waddo ku dhaqanka mabaadi’da dimuqraadiyadda iyo qabashada doorashooyinka xor iyo xalaasha ah. Waddamada bahwadaagta ah ee Horumarinta caalamiga ah ayaa soo dhaweeyay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ah ay ka go’an tahay in la qabto doorashada madaxtinnimada ee 2022-ka.

Ugu dambayn, wargeysku waxa uu qoray in somaliland ay tahay dal madax bannaan oo xorriyaddiisii dib ula soo noqday, kaasoo si gooniya ay ula macaamilaan hay’adaha caalamiga ah ee ka taageera dhinacyada dimuqraadiyadda, horumarinta dhaqaalaha, gargaarka bani aadannimada iyo kaabayaasha dhaqaalaha.

Weftiga Somaliland ee uu hoggaaminaayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Kayd ayaa gaadhay dalka Kiiniya todobaadkii hore.