Sheekh Dr Zakir Naik Oo Soo bandhigay Dhawr sababood oo aan loo xusi karin dhalashada Nebiga CSW

Sheekha caanka ah ee u dhashay dalka Hindiya ee wacdiya, Dr Zakir Naik, ayaa khudbad uu jeedinayay waxa uu kaga hadlay dabaaladagga maalinta dhalashada Nebi Muxamed Nabadgalyo iyo Naxariis korkiisa ha ahaatee.

Sheekha ayaa khudbadiisa ku faafaahiyay dhowr qodob oo uusan ku xusayn dhalashada CSW, walow qeyba badan oo caalamka ka tirsan laga waqtiga dhalashada rasuulka suubban.

Waa midda koobaadee, Sheekh Naik, waxa uu ku doodayaa in aanay ahayn in dhalashada Nebi Muxumed CSW loo dabaaldeggin sababtoo ah Qur’aanka Kariimka ah oo ka kooban in ka badan 6,000 oo aayadood ayuusan Allaah ummadda ugu amrin inay dhalashada u dabaaldegaan.

Waa midda labaadee, Sheekhu waxa uu sheegay in aanan loo dabaaldegayn dhilashada rasuulka CSW sababtoo ah, nebiga oo ahaa qofka ugu barakaysan dunida iyo rusuulkii Allaah ayaanan laf ahaantiisa dhigan xaflad uu dhalashadiisa ku xusayo, mana uusan amrin in la xuso oo loo dabaaldego maalinta dhalashadiisa.

Qodobka saddexaad ee uusan ku xusayn dhalashada suubanaha CSW ayuu Sheekh Zakir Naik ku sheegay in culimadii diinta ugu cilmiga badnaa iyo hogaamiyayaashii ummadda ee aadka u jeclaa Nebiga CSW oo ay ugu horreeyaan saxaabadii aanay xusin ama u dabaaldegin dhalashadiisa.

Midka afraadna, waxa uu Sheekha ku sababeeyay inaan loogu dabaaldagayn dhalashada rasuulka CSW inay tahay wax lagu soo kordhiyay diinta arrintaas oo rasuulka laf ahaantiisa uu ka digay markii uu yiri “Waxkasta oo diinta lagu soo kordhiyaa waa baadilnimo, baadilnimadana naarta ayey kugu hogaaminaysaa”.

Daaci Zakir Naik ayaa sheegay in xusuus culus ay u tahay qofkasta oo Muslim ah xadiiska Nebigeenna CSW ee uu ku yiri: “Qofkii wax laga waydiiyo cilmi uu garanayo kaddibna qariya oo daboola, waxaa maalinta qiyaamaha lagu gubayaa naar.” (Waxaa xadiiskaasi weriyay Axmed, Abu Daauud iyo Al-Tirmadi)

Marka Sheekhu waxa uu sheegayaa in dooddiisa uu dhisay xadiiskaasi, sidaas daraadeedna arrinta xuska dhalashada Nebiga CSW ay tahay mid aan sax ahayn oo ay mas’uuliyadda saaran tahay in dadka uu dacwada gaarsiiyo oo kaliya halka Allaah uu hanuunka bixiyo.

Malaayiin Muslimiin ayaa dunida oo dhan u dabbaaldegta Mowliidka oo u arka inay muhiim tahay in la weynaya maalinta dhalashada Nabiga(NNK).