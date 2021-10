Guddoomiyaha Gobolka Sool oo ka hadlay Hawl-gallada lagu Raafayo Dadka Ajaanibka ah iyo Arrimo kale

Laascaanood (OWN)- Guddoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiidhe, ayaa sheegay in raafka dadka aan Somaliland u dhalan lagaga saarayo gobolka Sool looga gol leeyahay sugida amniga gobolka, waxa kale oo uu sheegay in dadka la raafayaa aanay ahayn Soomaali kaliya.

Jiidhe ayaa sheegay in masaafuriska gobolka ka socda ay sababtay, dilalka qorshaysan ee mudo sannado ah si isdaba joog ah loola beegsanayay madaxda iyo waxgaradka gobolka.

Guddoomiyaha ayaa sheegay in odayaasha sheegtay in ay yihiin guddida amniga Laascaanood, ay khaldan yihiin isla markaana, xukuumaddu amniga ka masuul tahay.

Guddoomiye Jiidhe isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi.”Labadii bisha laga soo bilaabo waxa gobolka Sool iyo degmada Laascaanood ka socotay arrin nabad galyada gobolka Sool iyo degmada Laascaanood wax badan lagaga qabanayo, 10 kii sano ee u danbeeyay deegaankeena waxa ka dhacayay arrin masiibo Qaran ah, oo ah dilal qorshaysan, oo gaar u ah Laascaanood”

Jiidhe ayaa sheegay in go’aanka maasaafurinta dadka aan Somaliland u dhalan ee gobolka ku nool la gaadhay kadib shirar iyo wada tashi joogto ah oo ay yeesheen dadwaynaha, culimada, waxgaradka iyo maamulka gobolka, isagoo sheegay in uu ahaa go’aan laga fursan waayay si loo sugo amniga gobolka.”Shacbi waynaha gobolkeena Sool iyo umada Islaan ka ah ba arrintaa aad bay uga dhiidhiyeen, talooyin badan, wax iswaydiin badan iyo shirar badan oo aanu galnay oo aanu iskugu nimid dadwaynaha gobolka Sool, culimada, odayaasha iyo cidwalba oo deegaanka ka tirsan, go’aan wada jir ah oo laga fursan waayay ayaanu qaadnay madaxweynahana waanu la wadaagnay”

Waxa uu Jiidhe intaa ku daray in laysla qaatay in bulshada gobolka Sool u madax-bannaanaadaan amnaankooda, waxaanu xusay in dadka la saarayo aanay ahayn Soomaali kaliya, isagoo ugu baaqay dadka aan Somaliland u dhalan ee wali gobolka kusii hadhsan in ay si nabada ku baxaan, waxaanu yidhi.”Dadka la saaray Soomaali kaliya maaha, cidwalba oo Geeska Afrika ka tirsan way lahaayeen, sida ka timid culimada iyo wax garadka Laascaanood waxa la gartay in aynu u madax-bannaano amaankeena, oo cidkasta oo aan u dhalan Somaliland ay ka baxdo gobolka Sool”

Guddoomiyuhu isaga oo hadalkiisa sii wata waxaa uu intaas raaciyay.”Shaqadii way socotaa mana dhamaan, maalintii 5-aad bay maraysa, waxan usoo jeedinayaa cidkasta oo aan Jamhuuriyadda Somaliland u dhalan in ay gobolka ka baxdo, waxa leeyahay intiina hadhay ee dhuun dhuumanaysa, ee meelaha war wareegaysa si nabad ah ku baxa”

Arrintan dadkda AJaanibta ah lagaga saarayo dalka ayaan ahayn mid ku kooban kaliya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, balse ah mid laga fulin doono gobollo kala duwan oo dalka ah.