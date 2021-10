Ex-Wasiir Yuusuf Raage oo ku baaqay in tallaabo Sharci laga Qaado Afar Kooxood oo uu Khiyaamo Qaran ku eedeeyey

Hargeysa (OWN)- Wasiirkii hore ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi Raage, ayaa baaq ku aaddan Doorashada Soomaaliya iyo shaqsiyaadka magaca Somaliland kaga qayb-galay u diray Xukuumadda, Goleyaasha Sharci-dejinta iyo Hay’adaha Dowliga ah ee ay ku khuseyso.

Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa qoraal uu warbaahinta ugu talo-galay ku soo bandhigay cadaawadda iyo dagaalka Soomaaliya kula jirto Somaliland, waxaanu hay’adaha ay khuseyso ugu baaqay in tallaabo sharci oo dambiga ay dalka ka galeen khuseeya laga qaado shaqsiyaadka ka qayb-galay doorashada Soomaaliya iyagoo sita magaca Somaliland.

Ex-Wasiir Yuusuf Maxamed waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay:- “Sida aynu kala socono warbaahinta kale duwan ee ka hawl gasha dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, waxay ku hawlan yihiin doorasho ku sheeg la soo dhoodhoobay oo ay ku andacoonayaan inay ku metelaan dhulka iyo dadka Jamhuuriyadda Somaliland. Taas oo ah mid gef ah, been abuur iyo meel ku dhaca ku ah shacab-weynha, iyo qaranka JSL oo iyagu si xor iyo xalaal ah u doortay Golaha Wakiiladda ee qarankani leeyahay oo Maantana uu Gudoomiye ka yahay Mudane, Gudoomiye C/risaaq Khaliif Axmed.

Haddaba, Waxaan fariin xanbaarsan Warka ah Arrintan ah ka been sheegida , la wadaago, kuna baraarujiyo Xukuumada iyo Bulshada Reer Somaliland Guddo iyo Dibedaba in Dawladda ku sheega Aduunku ku siiyo masaariifta Villa Soomaaliya ay sii laban laabeen cadaawadoodii ay u hayeen shacabka iyo Qaranka JSL, oo ay maanta marayaan in Xulasho ku sheeg loo eekeysiiyay looguna yeedhay doorasho; balse aan ahayn doorasho aan laguna metelina sineba Bulshadda Reer Somaliland. Sida aduunka oo dhami ay ogaayeena kana markhaati kaceen in Umadda Reer Somaliland galeen doorasho is-barkan oo u dhacday si daahfuran oo ayna ku tilmaameen kagana warbixiyeen gaar ahaan Jimciyadda Quruumaha ka Dhaxaysa “UN REPORT”, iyo Goobjoogayaashii indhahooda ku arkay ee ka kala yimi daafaha aduunka oo dhan in Doorashadii JSL ahayd mid u dhacday si xor, xalaal, iyo sharaf ah gayiga Somaliland oo dhan ( Free, Fair, and Credible Election).

Sidaa darteed, waxaan fariin iyo baaq wada socda u dirayaa Baarlamaanka Somaliland ( Golaha Guurtida, & Golaha Wakiilada), Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Wasaaradda Arrimaha Dibeda, Sirdoonka Qaranka, Komishanka Doorashooyinka ee JSL, iyo Golaha Salaadiinta, Boqorada, Garaadada, iyo Cuqaasha Somaliland in talaabo adag laga qaado kooxda ku dhaqaaqday khiyaamo qaran oo cid kastabaa ka gudato wajiibkeeda kaga aadan isla markaana dabarkii iyo xeerkii wax fudadaynayna si dakhso ah loo bedelo. Afarta kooxoodna si dakhso ah wax looga qabto kuwaas oo kale ah sidan hoos ku xusan:-

Kooxda leh waxaanu nahay komishan doorasho oo metela Somaliland. Xubnihii AFKA IYO Wajiga Duubtay ee yidhi waxaanu nahay Salaadiin, boqoro, Garaado, iyo Cuqaal ee dhaqankii umadani lahayd ka been sheegay.

Xubnihii u soo banbaxay Xulashadan, ee iyagu lahaa waxaanu u tartamaynaa aqalka sare, kii helay iyo kii laga helayba.

Siyaasiyiinta abaabulayay hawshan ee horena u lahaa waxaanu metelnaa JSL.

Waxaan kale oo talo u soo jeedinayaa Dawladdaha lacagta ku bixinaya xulashadan sida indho la’aanta ah uga socota Xamar, iyo xafiiska iyo ergayga u ah u qaabilsinaha QM “UN ESPECIAL ENVOY FOR SOMALIALND AND SOMALIA” Somaliland & Somalia in ay ka waantoobaan faro-gelinta aan dharka loo xidhin ee lagu hayo shacab iyo dawladdan JSL ee tashaday ahna Dal Gaar ah oo ay dhan yihiin dhamaan shuruuduhihii dal madaxbaani lahaa “Independent Sovereign State”, oo sanadka soo socdan gali doonaa haddii allaah idmo doorashooyinkoodii u qorshaysnaa, oo Shacabka, Axsaabta Qaranka oo isku duuban ka qaran ahaan ku loolami doonaan. Cidii kale ee horumarka iyo dimuqraadiyaddan mucjisadaha ah ee ka hirgashay JSL Sii gaamurinteedan wax nagala qabatana waanu u mahad naqaynaa una hayn doonaa abaalkaas.

Waxaan ku soo afmeerayaa Maansadii Abwaan, Mujaahid. Hadraawi lahaa ee Sirta Nolosha beytat ka mid ah:-

Garashadu Sahraay Ruuxa

Sed u Gaara Weeyaane

Haduu Saamigaas Yeeshay

Qurux ma leh Saluuggeedu

Dadku Siiga Dida Maaha

Sogob iyo Ri’Weyn Maaha

Sumal iyo Laxdiis Maaha

Rati iyo Sabeen Maaha

Falka iyo Sugnaantiisa

Socodkiyo Abbaartiisa

Dhaqan Sida Xishoodkiisa

Dabar iyo Silsilad haysa

Iyo Suun Ma Dhaafaan ah

Wuxuu Soofka Xoolaaba

kaga Soocan Yahay Weeye

Waxaan uga Socda Heedhe

Naftu Seeto Yey Waayin.

Ninku Qaday Sahraay Tiisa

Hadduu Seed Liqliqiddeeda

Ku Saruurad Goyn Waayo

Subag iyo Baruur Doono

Siduu Jecelyahaa Been ah.

GUUL, NABAD, HORUMAR,WADAJIR, IYO GOBONIMO

ALLAAH MAHAD LEH

Yuusuf Maxamed Cabdi Raage

Wasiirkii hore ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda.