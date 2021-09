“Somaliland waxa laga xoreeyey dibadda, maanta waxa laga duminayaa Dibadda oo…”- Eng Faysal Cali Waraabe

London (OWN)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe oo hadal ka jeediyey munaasibad ay magaalada London ku qabsadeen Isbahaysiga Mucaaradka Somaliland, ayaa sheegay in markii taliskii Siyaasad Barre laga xoraynayey Somaliland ay qurbejooggu kaalinta ugu weyn ku lahaayeen, balse maanta nasiib-darradu ay tahay in la doonayo in maantana dalka laga dumiyo dalka dibaddiisa.

Guddoomiye Faysal Cali Waraabe waxa kale oo uu ka hadlay arrinta Cabdimaalik Muuse Coldoon oo uu ku tilmaamay inay gacmo-shisheeye oo doonaya inay burburiyaan nabad-gelyada Somaliland ay dabada ka riixayaan.

Muuqaalka Hoose ka daawo Hadalka Faysal Cali Waraabe.