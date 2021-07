Dawladda Hoose ee Hargeysa oo Qaaday Tallaabo Bilic soo celinta Caasimada Mihiim u Ah

Khadar Yuusuf Cali oo ah agaasimaha waaxda arimaha bulshada iyo bilicda ee caasimada Hargeysa, ayaa sheegay in markii u horraysay xal loo helay biyihii dooxa lagu soo qubi jiray oo gaadhayay ilaa 40 foosto, kuwaas oo uu tilmaamay in loo sameeyay goob Bulaada oo lagu shubo, marka danbena ay ka qaadan booyadaha qaada walxaha dareeraha ah ee dawladda hoose.

Waxaa uu sheegay in ay tahay arrin taariikhiya in maamulka dawladda hoose ee degmada Hargeysa iyo dadweynaha ku ganacsatad gudaha caasimada Hargeysa ay isla waafaqaan in waxyaabihii dareeraha ayaa ee dooxa lagu qubi jiray xal waara laga gaadho si bilic soo celintii dooxa weyn ee gudaha magaaladu ay u noqoto mid waarta, isla markaana ay bulshadu u soo dalxiistagto.

Khadar Yuusuf Cali oo ah agaasimaha waaxda arimaha bulshada iyo bilicda ee caasimada Hargeysa isaga oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi. “Dhab ahaantii caawa habeen taariikhi ah, waana habeen ku suntan in taariikhda markii u horraysay xal loo helay biyaha wasakheysan ee Hudheelada iyo meheradaha laga cunteeya ay soo daadiyaan, ilaa 40 foosto oo biyo ah isla markana meelo kala duwan kaga dhici jiray dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, oo dhibaato weyn oo xagga wasakhda ah ugeysan jiray.

Waxaanu aad ugu mahad celinaynaa duqa caasimad iyo ku xigeenkiisa, in biyihii wasakhda ahaa markii koobaad loo helo xal lagu ururiyo, goobahooda loogu tago, lana qaado isla markana la geeyo Bulaacad loogu talagalay in lagu ururiyo, marka danbena booyadaha biyuhu ka qaadaan, arrintan dadka suuqa waanu isla qaadanay siweyna waalo soo dhaweeyay caawa ayaananu bilownay Alxamdulilaah, biyo ku dhaw saddex kun afar boqol oo litir ayaanu xalay qaadnay caawana waxa aanu rajeynayna ilaa todoba kun inay gaadhaan”

“Waxaanu nahay qoladii biyaha dooxa ku soo daadin jirtay si fiican ayuu duqa caasimadu arrinkii nooga aqbalay waxaanu yidhi ‘Maalinta sabtida ii kaalaya oo xafiiska aynu isugu nimaadno, anaga oo dhawr iyo toban ah ayaanu u tagnay sidii ay noogu balan qaadeena waa ay noogu fushay”Ayuu yidhi mid ka mida dadkii wakhtiyada habeenkii biyaha wasakhaysan ku soo dadiin jiray dooxa weyn ee magaalada Hargeysa.