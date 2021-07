Loollankii Ka Taagnaa Kuraasta Shir-guddoonka Golaha Cusub Ee Wakiilada Oo Waji Kale Yeeshay.

Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan tartanka loogu jiro Kuraasta Shirgudoonka Golaha Wakiilada Somaliland ayaa la sheegayaa inuu waji kale yeeshay islamarkaana uu u dhaw yahay in maalmaha soo socda lakala ogaado Xubnaha sida rasmiga ah ugu fadhiisanaya Gudoomiyaha Golaha Cusub ee Wakiiladda iyo ku xigeenadiisa.

Halgankii iyo kala jiidashadii ugu cuslayd ee ku aadan Kuraastani ay hadda si rasmi ah uga dhexayso Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Iyo Xukuumadda ama Xisbi Xaakimka KULMIYE. Halka Xisbigii kale ee UCID ee uu gadhwadeenka ka yahay Gudoomiye Faysal Cali Waraabe aanay waxba faraha ugu jirin, kadib markii uu dhexdooda Khilaaf ka aloosmay, islamarkaana uu Xildhibaanaddii Xisbigaa intoodii badanayd uu dhinac ula ruqay ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Xisbigaasi Xildhibaan Naasir Qodax. Naasir Qodax ayaa la sheegay inuu heshiis la galay Xisbi Xaakimka Kulmiye.

Wararkan ayaa sheegaya in Xisbiga WADDANI uu Xildhibaanadiisii ku xeraystay Huteel Magaalada Hargeysa ka baxsan, Huteel Royal Place oo duleedka Magaalada Abaarso ku yaala, halka Xisbiga Kulmiye uu ku jiro halkan culus oo uu ku baadi goobayo inuu hogaanka u qabto aqlabiyada Mudanayaasha Cusub kadib markii lagaga awood roonaaday Tartankii doorashadii dalka ka dhacday, balse uu midho midhaysanayo Xildhibaanada Mucaaridka u soo baxay si uu uga dhabeeyo balanqaadkii uu Madaaxweyne Biixi u sameeyay Wasiirkii hore ee Arimaha Dibada Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo uu ugu fadhiisiyo Kursiga Gudoomiyaha Wakiiladda.

Wararkan ayaa intaasi ku daraya in Xisbiga Kulmiye oo adeegsanaya Xildhibaano hore oo ka tirsanaa Golahan Wakiiladda ee Kuraasta banaynaya inuu maalmihii u dambeeyay midho midhaysanayay Xildhibaanada u daacadda ah Cabdirisaaq khaliif Ahmed islamarkaana uu qaarkood heshiisyo lagalay halka uu qaar kula heshiiyay lacag aan xadigeeda lanoo sheegin. Xisbiga Kulmiye iyo Xukuumadda Madaxweyne Biixi waxa ka go’an inay xoog iyo maalba ku fadhiisiyaan Kursiga Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Fartoon. Sidoo kale Kulmiye ayaa ku xigeenada u qoondeeyay Mucaaridka si uu codad dheeri ah ugu helo Fartoon.

Xildhibaan ka tirsan mudanayaasha Mucaaridka oo aan shalay la xidhiidhnay waxna ka weydiinay arintani ayaa noo sheegay in Xukuumaddu nafta dul dhigtay kursiga Gudoomiyenimada Wakiiladda islamarkaana ay dhinac walba kaga timid oo isaga laftiisa wada hadal uu u socdo “walaahi arinta waxba iska badelay, Xukuumaddii way dadaalaysaa,raggayagii mucaaridka ahaa midba meel ayuu ka dhacay, waxaanu is nidhi uun marka codaynta uun, si kale maleh”. Ayuu si kooban yidhi

Si kastaba ha noqotee, waxa si weyn loogu dheg taagayaa cidda hanan doonta shirgudoonka Golaha Wakiiladda ee cusub, Xisbi xaakimka ama Xisbiyada Mucaaridka ah oo ay ka go’an tahay inay ku guulaystaan .