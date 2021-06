Maxaa Ka Jira In Amiirad Latifa Lagu Arkay Dal ka Mid Ah Yurub ?

Waxaa soo baxay sawir muujinaya Amiirad Latifa, oo ah gabadha Amiirka Dubai, taas oo bilihii la soo dhaafay aan la arkin isla markaana aan warkeeda la maqlin.

Sawirkan oo la soo dhigay barta Instagram ayaa muujinaya Amiirad Latifa oo garoonka Madrid kula sawiran qof ay saaxiibbo yihiin.

Bishii February, Warbaahinta caalamka ayaa baahisay muuqaal ay soo duubtay Amiirad Latifa oo ay ku sheegeyso in lagu hayo guri ayna u cabsaneyso nolosheeda.

Muuqaalka ayaa sababay in Qaramada Miodobay ay dalbato in la caddeeyo inay nooshahay iyo in kale.

Khubarrada xuquuqda aadanaha qq QM ayaa sidoo kale dalbaday in gabadhaas si degdeg ah loo sii daayo.