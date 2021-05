Siyaasi Cali Guray ayaa qoraal uu kaga hadlayo Maayirka berbera ku sheegay in Magaalada Berbera ay ka dhaqaale badan tahay magaalooyin badan oo dalka ka tirsan ” Waxa cay ku ah Berbera in la yidhaa cid u dhaami karta Ina Ciddin Abu Jahal ma jirto” , Qoraalkaas uu Siyaasi Cali Guray ayaa sidan hoose u dhignaa:–

Waxa cay ku ah Berbera in la yidhaa cid u dhaami karta Ina Ciddin Abu Jahal ma jirto. Wallaahi Billaahi aniguna waxan qabaa in Sucaad Carmiye Odowaa hadii ay Berbera Meeyar ka noqon lahayd ay uga roonaan lahayd. Waayo laba qof oo marka hore aqoon ahaan isu dhigmi kara maaha oo waa la og yahay waanay ka khibrad badan tahay, ka daacadsan tahay, ka naxariis badan tahay, ka xishmad iyo xishood badan tahay. Waxay boobto iyo waxay xaddana looga biqi maayo. Weliba isaga way ka fariidsan tahay.