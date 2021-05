Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambasador Maxamed Nuur Tarsan ayaa xalay fariin muuqaal ah uu soo duubay baaqna u diray Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo .

Tarsan ayaana kula taliyay Madaxweyne Farmaajo ay saaxiibo ahaayeen in uu miisaamo xaalada dalku hada marayo, waxa uuna u sheegay in dalka karaamo kusoo galay uuna yimid isaga oo la jecel yahay hadana u fiican tahay in uu karaamo ku baxo.