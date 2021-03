Musharraxiinta Golayaasha Deegaanka Ah Oo Buuxin Waayay Shuruudihii Sharciga Ahaa

Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland ayaa saddexda xisbi qaran waxa ay dib ugu soo celiyeen qaar ka mid ah Musharraxiinta Golayaasha Deegaanka kuwaasi oo buuxin waayay shuruudaha u yaalla Musharraxiinta Golayaasa Deegaanka kuwaasi oo hore Liistadooda xisbiyadu ugu gudbiyeen Komishanka.

Ilo-wareedyo u dhuun daloola Koomishanka Doorashooyinka Qaranka iyo Axsaabta qaranka ayaa wargeyska Foore u xaqiijiyey in ku dhawaad 28 Musharrax oo u taagnaa Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka kana mid ahaa liistooyinkii saddexda xisbi qaran ku soo xereeyeen Xarunta Guud ee Komishanka Doorashooyinka qaranka in ay Komishanku dib u soo celiyeen kadib markii ay gabi ahaanba buuxin waayeen 28-kaasi xubnood shuruduuhihii sharciga ahaa ee u yaallay in ay buuxiyaan xubnaha isu soo taaga doorashada Golayaasha Deegaanku.

Wararka la xidhidha arrintani waxa ay sheegayaan in Komishanka Doorashooyinka qaranka oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn ugu hawlanaa baandhaynta iyo kala hufidda xubnaha Musharaxiinta Golayaasha Deegaanka ee loo soo gudbiyay ay shaandhadoodu soo qabatay illaa imika inta naloo xaqiijiyey 28 Musharrax oo buuxin waayay shuruudaha kala duwan ee u yaallay Mushararxiinta Golayaasha Deegaanka.

Inkasta oo ay jireen hay’ado dawladeed oo hore qaarkood shuruudahan ku xidhan Musharraxiintu u khuseeyeen sida Guddida Tacliinta sare oo hubinayay mid ka mid ah shuruudaha ugu mihiimsanaa oo ah shahaadada jaamacadeed ee laga rabay Musharraxiinta ayaa haddana waxa muuqata in Komishanku baadhitaan adag oo ay galiyeen waafaqsanaanta shuruudaha ee Musharraxiinta in ay ku soo qabtaan arrintan, taasi oo keentay in xubnahan dib loo soo celiyey kuwaasi oo ilahan xog-ogaalka ahi noo sheegeen in ay ka kala tirsan yihiin axsaabta qaranka.

Dhinaca kale waxa ay berri oo ay Bishan March tahay 30 ku eg maalintii ugu dambeysay ee Musharraxiinta u taagan Doorashada Xildhibaannada Golaha Wakliillada ay ku soo xerayn lahaayeen dhammaanba xisbiyada qaranka, sidaana xisbiyadu ugu gudbin lahaayeen Komishanka Doorashooyinka. Waxa la dhawri doonaa bal sida ay xisbiyadu u shaaciyaan musharraxiintan.