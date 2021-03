Qorshe Lagu Furayo Ururrada Siyaasadda Oo La Karkarinayo Iyo Wax Ka beddelka

Golaha Wakiillada, ayaa dhaq-dhaqaajiyey qorshe wax ka beddel iyo kaabis ku samaynaya Xeer Lr. 14, Xeerka Nidaamka Ururrada iyo Asxaabta Siyaasadda, kaas oo muddo Horyaalay Golahaasi.

Kaabista iyo Wax ka beddelka Xeer 14, oo ka mid ah Ajandaha Kal-fadhigooda 45-aad ee Golahaasi, ahna Kal-fadhigii u dambeeyey ee ay yeelanayaan Mudaneyaasha wakhtigoodu sii dhammaanayo, ayaa waxa ay doonayaan in ay waxyaabaha ay qabanayaan ee ay ku soo geba gebanayaan 15-kii sanno ee ay kuraasta fadhiyeen in ay ka dhigaan, wax ka beddelka iyo kaabista Xeerka Nidaamka Ururrada iyo Asxaabta Siyaasadda, kaas oo noqon kara mid saameyn ku yeesha siyaasadda dalka iyo ta Xisbiyada imika jiraba.

Muxuu yahay Xeer Lr. 14.?

Xeerkan horyaalla Golaha Wakiillada oo horena wax ka beddel iyo kaabis loogu sameeyey sannadkii 2011-ka, wakhtigaas oo la isu diyaarinayey furashadii Ururrada Siyaasadda ayaa la yidhaahdaa Xeerka Nidaamka Ururrada iyo asxaabta Siyaasadda, kaas oo ogolaanayey in muwaadiniintu furan karaan Ururro siyaasaddeed, isla markaana ay tahay xaq distuuri ah oo qof kasta xaq u leeyahay.

Waxa kale oo uu Xeerkani liisan sharci ah oo muddo 10 sanno ah siinayey Ururrada ka soo gudba ururnimada ee noqda Xisbiyada qaranka, gaar ahaan saddexdii Urur ee ugu codka badnaa wakhtigaasi, kuwaas oo noqday Kulmiye, Waddani iyo UCID.

Waa Maxay Ujeeddada Imika Laga Leeyahay Xeerkan Goluhu u dhaqdhaqaajiyeen?

Mudaneyaasha Golaha Wakiillada Somaliland, markii Kal-fadhigoodu bilaabmayba, waxa muuqatay in markii Ajandaha Golaha la hor keenay laga doodayey in Mudaneyaasha qaarkood soo jeediyeen in wax ka beddelka iyo kaabista Xeerka Nidaamka Ururada iyo Asxaabta Qaranka ee Xeer 14, in loogu soo horreysiiyo ajandaha fadhiga si ay uga dooddaan Mudaneyaashu, taas oo ku tusaysay sida ay u danaynayaan in ay wax ka beddel ku sameeyaan inta aanay kuraasta bannaynin.

Danayntani waxa ay keentay in 13 bisha oo shalay ku beegnayd in Guddoomiyaha Golaha Wakiilladu uu magacaabo guddi ka soo talo bixisa, wax ka beddelka iyo kaabista Xeerkan, kuwaas oo isugu jiray Mudaneyaal ka tirsan Golaha Wakiillada iyo la taliyeyaal dhinaca sharciga ah.

Guddidan, waxa la siiyey muddo toddobaad ah in ay ku soo dhamaystiraan hawsha loo xil saaray.

Ujeeddada ugu weyn ee ay leeyihiin Mudaneyaasha golaha Wakiillada, ayaa ah in ay wax ka beddel ku sameeyaan xeerkan inta aanay xilka ka tegin.

Waa Maxay Wax Ka Beddelka Iyo Kaabista Ay Ku Samayn Karaan Xeerka ee Laga Filan Karo iyo Qodobada Ay Danayn Karaan.

Mudaneyaasha Golaha Wakiillada, ayaa doonaya in ay kaabis iyo wax ka beddel ku sameeyaan Xeerkan, iyada oo lagu salayn doono talo soo jeedinta iyo hawsha laga sugayo Guddidan ee ay Golaha la wadaagi doonaan marka ay soo dhamaystiraan wakhtiga la siiyey.

Qodobada, ugu muhiimsan ee ay diirada saari doonaan, isla markaana ay wax iska weydiin doonaan wax ka mid ah wax laga yeelayo muddo xileedka Xisbiyada oo gabaabsi u dhow, madaama oo wakhtigii Liisanka Xisbinimo la siiyey ee 10 sanno ahayd ay ku eeg tahay sannadka dambe ee 2022-ka.

Qodobka kale, ee ay wax ka beddelka ku samayn karaa ayaa noqon kara, madaama oo Ururrada ay ka soo bixi jireen Doorashada goleyaasha Deegaanka, isla markaana doorashadii wakhtigii Ururrada la furi lahaa ay ka soo horumartay, qaab kale ee lagu furi karo Ururrada Siyaasadda, oo Xeerkan dhigayey in 10 sanno hal mar la furo.

Qodobkan waa ka ugu muhiimsan ee laga sugayo wax ay ka beddelaan Mudaneyaasha Golaha Wakiilladu

Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso, oo Wargeyska Saxansaxo wax ka weydiiyey suurta galnimada qodobka furista Ururrada siyaasadda, ayaa hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in ururrada la furo, xaq distuurku siiyey muwaadiniinta ay tahay.

Waxa uu intaasi ku daray in ay dhici karo doorasho la kala dooranayo Ururro Siyaasaddeed oo keliya oo shacabku u codaynayaan Ururro Siyaasaddeed oo is diiwaan geliya, si loo helo Saddex Xisbi Qaran oo shacabku doorteen, isaga oo xusay in ay meesha ka bixi karo Ururradii ku soo bixi jiray codadka Xildhibaannada reeruhu wataan.