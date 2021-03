Waxaan halkan idiin ku soo gudbinaynaa qoraal uu soo dhigay barta facebook-ga uu ku leeyahay arday ka tirsanaan jiray Iskuulka Nuuradiin Schools oo lagu magacaabo Axdiazizi Xidig, isagoo sheegay in dhacdada ka dhacday ay xasuusisay dhacdo uu ku sheegay inuu kula kacay maamulha iskuulka Mahad Ibraahim Maamulaha Schoolka Nuraadiin, arintan oo imanaysa kadib markii ardaydii dhiganaysay Nuuradiin Schools ay ku mudaaharaadeen iyagoo ka tirsanaya cadaalad darro ka jirta iskuulkaas.

Hadaba halkan hoose ka akhriso qoraalka uu Abdiazizi Xidig ka qoray mamamulaha Iskuulkaas:–

Dhacdada Foosha Xun Ee Uu Igula Kacay Mahad Ibraahim Maamulaha Schoolka Nuraadiin Waa Mid Soo Jirtay Ilaa Asaaskii Dugsigiisa, Waxaan Kala Kulmay,

Waxaan Tagay Gurigayagii Oo Aan Uugu Tagay Hooyaday Kadibna La Wadaagay Arinta Laygu Soo Eryey In Ay Tahay Surwaal Madow Oo Dhalaal Leh Sida Ka Maamuluhu Xidhan Yahay

Mahad Ayaa Hooyo Uugu Jawaabay Noocan Cusub Ee Dhalaalka Leh In La Isoo Iibiyo.

Hooyo Way Xanaaqday Intay Gacanta I Qabatay Ay Isla Wakhtigii Suuqa I Gaysa Ina Soo Iibisay Surwaalkii Dhaalayey Schoolkiina Waxbarashaydii ku sii Watay Hooyo Allah Ha Ii Barakeeye.

NB:- WAxaa I Hortimaad Maalintaa Oo I Xasuusisay Ardayda Danyarta Ee Aan Awoodin In Ay Iibsadaan Surwaalka Dhalaalayaa Hadaan Ka Mid Noqon Lahaa Inaan Waxbarashadda Ka Hadhi Lahaa, Arday Awoodi Waydayna Way Jireen Lakiin Ma Xasuusto Wixii Uu Maamulka Schoolku Ka Yeelay Lakiin Arintaasi May Qurux Badnayne 2004.