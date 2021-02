Yaa Ka Cadhaysiiyey Xisbiga KULMIYE, Maxayse Salka Ku Hayaan Hadallada Kulul Ee Masuuliyiintiisu?

Cabdikariin Xinif oo ah Xubin firfircon oo ka tirsan Kulmiye ahna, Guddoomiyaha Hay’adda Barakacayaasha, ayaa isaga oo gacanta lulaya oo cadho ka muuqato, waxa uu madal lagu soo bandhigayey murrashaxiin Kulmiye ka tirsan oo si cad ugu eedeeyey Wasiirro hore oo ay isku deegaan yihiin in dadkii deegaankooda ay wada geeyeen Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, oo ay Xildhibaanno badan iska sharaxeen, xilli uu halkaas fadhiyey Siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi, “Waa ayaan darro in raggii shalay Xisbiga Kulmiye Wasiirrada ka ahaa, in maanta iyaga oo leh Kulmiye ayaanu nahay dadkii wada geeyaan UCID, oo ay U ololeynayaan.” Ayuu yidhi Mr. Xinif oo ay ka muuqatay duruuf Siyaasaddeed oo uu kala kulmay deegaannada Bariga Burco, kuwaas oo si lama Filaan ah Murrashaxiinta dadka deegaanku wateen ee taageerada haystay looga sharaxay Xisbiga UCID.

Xinif oo sii hadlaya ayaa ku tilmaamay tallabadan dadka iska sharaxay Mucaaradka oo uu u nisbiiyey in ay ka shaqeeyeen tegitaankooda Wasiirro hore, oo uu madasha ka fadhiyey Maxamuud Xaashi, mid aan sax ahayn, waxaanu yidhi “Sax maaha Kulmiyenimo-na maaha, wax wada lahaansho-na maaha, isixtiraam-na maaha. Ragga Xilka hayana lama ixtiraamayo, deegaannada ay ka soo jeedaana malaha ixtiraamayo. Sida saxda ahi waxa weeye la shaqee ninka¬†maalintaasi jooga”